Aydın'da Cumhurbaşkanlığı seçim zaferi kutlandı

Ülke genelinde alınan Cumhurbaşkanlığı seçim başarısı sonrası ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da binlerce kişi meydanlara indi. Aydın Kent Meydanı'nda toplanan binlerce kişi seçim zaferini kutladı.

Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52 oyla yeniden seçilerek güven tazeledi. Seçim sonuçlarının ardından ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da binlerce kişi sokaklara dökülüp meydanlarda seçim zaferini kutladı. Aydın Efeler ilçe merkezinin yanı sıra tüm ilçelerde seçim zaferi kutlanırken, Aydın Abide Meydanı'nda toplanan kalabalık Türk Bayrakları, Ak Parti, MHP ve Erdoğan flamaları ile meydanı doldurdu.

Şehir merkezinde konvoyla oluşurken meydanda gerçekleştirilen kutlamalara ise AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten, MHP İl Başkanı Haluk Alıcık, AK Parti milletvekilleri ve MHP MYK Üyesi Burak Pehlivan katıldı. Kutlama etkinliklerinde konuşan AK Parti İl Başkanı Ökten ve MHP İl Başkanı Alıcık, halkın zafer sevincine ortak olarak seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dilediler. - AYDIN