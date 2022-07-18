Aydın'da çöplerin toplandığı alanda çıkan yangın söndürüldü
AA - Necip Uyanık - Güncel
Aydın'ın Germencik ilçesinde çöplerin toplandığı alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde çöplerin toplandığı alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Alangüllü Mahallesi yakınlarında bulunan çöplerin toplandığı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Zeytin ağaçlarının bulunduğu makilik alana sıçrayan yangın, havadan uçak ve karadan da arazözlerle yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.
AA / Necip Uyanık - Güncel