Aydın'da çöp kamyonuyla motosiklet çarpışması: 1 yaralı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde çöp kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Olayda yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde çöp kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Aydın- Denizli kara yolu Jandarma Kavşağı'nda, A.O. yönetimindeki 09 AKL 310 plakalı motosikletle, H.A. idaresindeki belediyeye ait çöp kamyonu çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan A.O. yaralandı.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri A.O'yu Nazilli Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kamyon sürücüsü H.A, ifade işlemi için karakola götürüldü.