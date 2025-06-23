Aydın'da Çıkan Yangınlar Kontrol Altına Alındı

Aydın'da Çıkan Yangınlar Kontrol Altına Alındı
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Didim, Nazilli ve Söke ilçelerinde çıkan yangınlar, karadan ve havadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. 30 hektarlık alan zarar gördü ve otelden müşteriler tahliye edildi.

Aydın'ın Didim, Nazilli ve Söke ilçelerinde çıkan yangınlar kontrol altına alındı.

Didim Akbük Mahallesi ile Sanayi Sitesi'ne yakın mevkide çıkan makilik yangınına, karadan müdahalenin yanı sıra havadan 3 helikopter ve 2 uçakla müdahale edildi.

Akbük'teki alevler Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Didim yerleşkesindeki uygulama otelinin bahçesindeki ağaçlara da sıçradı.

Oteldeki müşteriler tedbir amaçlı tahliye edildi.

Kontrol altına alınan 2 yangında 30 hektarlık alan zarar gördü.

Söke'nin Yenikent Mahallesi ile Nazilli'nin Esenköy Mahallesi'ndeki ziraat alanı ve makilik alanda çıkan yangın da kontrol altına alındı.

Karadan müdahalenin dışında 4 helikopter ve 4 uçağın da katıldığı söndürme çalışmalarında 2 ilçede 52 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
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