Aydın'da çıkan yangında zarar gören alan havadan görüntülendi

Aydın'da zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangında zarar gören alan, havadan görüntülendi.

Germencik ilçesi Gümüşköy mevkisinde dün başlayan ve bugün kontrol altına alınan yangınla ilgili söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangında 140 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Yanan alanlar dron ile havadan görüntülendi.

Germencik ilçesinde dün çıkan yangın, Söke ilçesindeki Argavlı Mahallesi'nin üst kısımlarına yayılmıştı. Aydın-Söke kara yolu üzerinde bulunan bazı iş yerleri tahliye edilmiş, dumandan etkilenenlere bölgedeki ambulanslarda müdahale edilmişti. Yangın müdahale sonucu kontrol altına alınmıştı.