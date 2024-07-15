Aydın'da çıkan yangında 250 kovan zarar gördü

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde çıkan arazi yangınında üç arıcıya ait içleri arı dolu 250 kovan zarar gördü. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından 1 saat kontrol altına alındı.

Sınırteke Mahallesi yakınlarındaki bir arazide saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle kuru otlarda çıkan yangın, rüzgarın etsiyle yayıldı. Alevler, 3 arıcıya ait, arı dolu kovanlara sıçradı. 250 kovan küle dönerken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını 1 saatte söndürdü. Bölgeye gelen Aydın Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, kovanları yanan arıcıları ziyaret edip, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kovanları yanan arıcılardan Rıza Günaydın (46), "7 yıldır arıcılık yapıyorum. Arıcılık sevdamdan dolayı demircilik mesleğimden vazgeçtim. Geçimimi tamamen arıcılıkla sağlıyordum. Biz zengin insanlar değiliz. Bütün birikimimiz, emeğimiz yandı. Zararım 350 bin lira. Devletimizin bize sahip çıkmasını istiyoruz" dedi.

'ÇARESİZ BİR ŞEKİLDE İZLEDİM'

Arıcılardan Ahmet Çocuk (78) da "50 yıldır arıcıyım. Kovanlarımın tamamını ateş aldı, gitti. Ben de çaresiz bir şekilde izlemek zorunda kaldım. Emeklerim yok oldu. Şu anda geçimini nasıl sağlayacağımı bilmiyorum. Zararım 300-350 bin lira civarında. Devletimizin zararımızı karşılayacağına yürekten inanıyor ve destek bekliyorum" diye konuştu.