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Aydın'da çıkan orman yangınında evleri ve ahırları yanan çift yaşadıklarını anlattı

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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangınında 2 evi ve ahırları yanan, bazı hayvanları da telef olan çift, yaşadıklarını anlattı. Yangında neredeyse her şeylerini kaybeden çift, büyük üzüntü yaşadıklarını ifade etti.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangınında 2 evi ve ahırları yanan, bazı hayvanları da telef olan çift, yaşadıklarını anlattı.

Alhisar Mahallesi'nde dün başlayan orman yangınına müdahale sürüyor.

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, Hışımlar Mahallesi'ne de ulaştı. Burada yaşayan Arslan ailesi de alevlerin arasında kaldı.

Turgay Arslan, çocuklarını hızla yangın bölgesinin dışına çıkardıktan sonra riskli olmasına rağmen kepçeyle girdiği alevlerin arasından annesini ve eşini de kurtarmayı başardı.

Yangında 2 evi ve ahırları yanan ailenin bazı hayvanları da telef oldu.

Turgay Arslan, AA muhabirine, yangında neredeyse her şeylerinin yandığını, sadece 4-5 hayvanı kurtarabildiklerini söyledi.

Çok üzgün olduğunu belirten Arslan, "Yangın anında kendimiz ateşin içinde kaldık, her tarafımız çevrildi. 3-4 saat sonra çıktık kepçeyle kurtardık birçok şeyi. Canımızı zor kurtardık. Çocuklarımı kurtardım geri döneyim dedim salmadılar. Kepçeyle yangına girerek annemi ve eşimi kurtardım." dedi.

Hiçbir şeylerinin kalmadığını belirten eşi Ebru Arslan da "Evimizin her şeyi yeniydi. Diyecek hiçbir şeyimiz yok, sözün bittiği yer. Böyleyim işte çaresiz, evim yandı, kül oldu, her şeyim yandı, hayvanlarım yandı." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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