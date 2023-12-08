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Aydın'da çıkan kavgaya ilişkin 4 kişi daha tutuklandı

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Aydın'ın Buharkent ilçesinde çıkan kavgada 11 kişi yaralanmış, tutuklu sayısı 21'e çıktı.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde 4 Aralık'ta iki aile arasında çıkan ve 11 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 4 kişi daha tutuklandı. Olayla ilgili tutuklu sayısı 21'e çıktı.

Kamilpaşa Mahallesi'nde iki ailenin üyeleri arasında çıkan kavganın ardından, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını derinleştirdi.

Bu kapsamda olayla ilgili 14 şüpheli daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4 kişi tutuklanırken 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Daha önce 17 kişinin tutuklandığı olayla ilgili tutuklu sayısı böylece 21'e yükseldi.

Olay

Kamilpaşa Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki ailenin üyeleri arasında çıkan kavgada biri ağır 11 kişi yaralanmış, gözaltına alınan 30 şüpheliden 17'si tutuklanırken 10'u adli kontrol şartıyla salıverilmiş, diğer 3 kişi de serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Buharkent Aralık Aydın Olaylar Güvenlik Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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