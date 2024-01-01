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Aydın'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı, şüpheli tutuklandı

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Aydın'ın Germencik ilçesinde bir kahvehanede çıkan bıçaklı kavgada Y.A. ve O.K. isimli kişiler yaralandı. Kavgayı ayırmak isteyen V.Ç. de yaralandı. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada iki kişiyi yaralayan şüpheli, tutuklandı.

Hıdırbeyli Mahallesi'ndeki kahvehane bahçesinde çıkan kavgada Y.A. (58), O.K'yi (72) bıçakla yaraladı.

Kavgayı ayırmak isteyen V.Ç. (70) de bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Y.A, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Hıdırbeyli Germencik Aydın Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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