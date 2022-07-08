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Aydın'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

AA - Necip Uyanık - Güncel
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Aydın'da çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan Ş.Ç. (23), M.K. (24), A.R.Z. (33) ile A.D. (32) arasında Mesudiye Mahallesi'nde kavga çıktı.

M.K. ile A.D. bıçakla yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan M.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ş.Ç. ile A.R.Z. gözaltına alındı.

AA / Necip Uyanık - Güncel

Germencik kavga Aydın Güncel Haberler

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