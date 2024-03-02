Aydın'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, şüpheli tutuklandı
Aydın'ın Germencik ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada bıçakla yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı ve şüpheli tutuklandı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, şüpheli tutuklandı.
Park Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada bıçakla yaralanan D.K. ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olaya ilişkin şüpheli F.G. polis ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.