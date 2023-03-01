Aydın'da çiftlikten hırsızlık güvenlik kamerasında Güncel Haberler Aydın'ın Germencik ilçesinde hayvan çiftliğinde zeytin çırpma makinesinin çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Aydın'ın Germencik ilçesinde hayvan çiftliğinde zeytin çırpma makinesinin çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Köprülü Mehmet Paşa Sokak'ta hayvancılık yapan N.C, çiftlikteki zeytin çırpma makinesini bulamayınca güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Güvenlik kamerası kayıtlarından şüpheli 2 kişinin çiftliğe girerek makineyi çaldığını gören N.C, durumu jandarmaya bildirdi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin E.G. ve Ö.K. olduğunu belirledi. Zanlılar düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Zeytin çırpma makinesi kendisine geri verilen N.C, şüphelilerden şikayetçi olduğunu belirterek, makineyi kısa sürede bulan jandarma ekiplerine teşekkür etti. Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şüphelilerden birinin çiftliğe girip makineyi aldıktan sonra kendisini bekleyen arkadaşıyla uzaklaşmaları yer alıyor. Kaynak: AA / Güncel Germencik Zeytin Aydın Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Aydın'da çiftlikten hırsızlık güvenlik kamerasında - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.