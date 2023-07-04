Aydın'da çiftlikte kenevir yetiştiren kişi tutuklandı

Aydın'ın Söke ilçesindeki bir çiftlikte yapılan operasyonda, 21 kilo 500 gram kubar esrar, 521 kök kenevir bitkisi ve diğer uyuşturucu malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.