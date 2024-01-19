Aydın'da çiftlik evinde yangın çıktı
Aydın'ın Germencik ilçesinde bulunan bir çiftlik evi, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Aydın'ın Germencik ilçesinde bulunan bir çiftlik evi, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre Turanlar Mahallesi Mevkisi'nde Lütfi İnceöz'e (37) ait çiftlik evinde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.