Aydın'da Çiftçilere Güvenli Traktör Kullanımı Eğitimi Verildi

Aydın'da jandarma, çiftçilere güvenli traktör kullanımına yönelik eğitim verdi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında Kuyulu Mahallesi'ndeki meydanda 83 çiftçiye, doğru ve güvenli traktör kullanımı uygulamalı olarak anlatıldı. Trafik kurallarına dikkat çekmek için 'Bu yolda sana çok güveniyoruz' yazılı pankart asıldı. Eğitimin ardından jandarma, mahalledeki çocuklara Türk bayrağı hediye etti.