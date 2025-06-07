Aydın'da Cezaevinden Firar Eden Şahıs Yakalandı

Aydın'da Cezaevinden Firar Eden Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde cezaevinden firar eden Poyraz Gülfidan, yapılan operasyon sonucu yakalandı. 'Hırsızlık' suçundan 13 yıl hapis cezası bulunan Gülfidan, mahkemeye sevk edilerek tutuklandı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde önceki gün cezaevinden firar eden Poyraz Gülfidan (26), bir gün sonra yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı süresince de kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, arife günü cezaevinden firar eden Poyraz Gülfidan'ın yakalanmasına yönelik motosikletli polis timleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekipler, Gülfidan'ın adresini belirledi. Polis, dün belirlenen adrese operasyon düzenledi. 'Hırsızlık' suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Gülfidan, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Gülfidan, bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, polis ekipleri bayram tedbirleri kapsamında yürüttüğü çalışmalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem

Ege'de korkutan deprem! Çevre illerde paniğe neden oldu
Şehrin en büyük AVM'sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi

Bayramda şehrin en büyük AVM'sine gidenler kabusu yaşadı
Fas Kralı 6. Muhammed, bayramda 1526 mahkumu affetti

Kurban kesmeyi yasaklayan Kral'dan çarpıcı bir karar daha
Göreve gelir gelmez kolları sıvadı! Devin Özek, 40 milyonluk golcüyü Fenerbahçe'ye getiriyor

Gelir gelmez kolları sıvadı! İlk hedefi 40 milyon euroluk golcü
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran 'çay' şakası

MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran çay şakası
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu! Bayramdan sonra imza bekleniyor

Bayramdan sonra imza atacak! İşte Galatasaray'ın yeni Muslera'sı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İçinden kurşun çıktı! Ünlü makarna markası için acil toplatma kararı

İçinden kurşun çıktı! Ünlü makarna markası için acil toplatma kararı
Hırsızlık yaptığı iddia edilen yaşlı adam kaçmasın diye her şeyi yaptılar

Yakaladıkları yaşlı adam kaçmasın diye her şeyi yaptılar
Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı

Yaşlı adamın canlı yayında yaptıkları yanına kalmadı
Akıma kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in durumu nasıl? Özel son bilgileri paylaştı

CHP'li başkanın durumu nasıl? Özel hastane önünde son bilgiyi paylaştı
CiloFest 2025 için geri sayım başladı

Türkiye'nin en yüksek festivali için geri sayım başladı
Türkiye'nin 27 yıllık enerji devi iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 27 yıllık dev holdingi iflas etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.