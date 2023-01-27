Aydın'da cezaevi firarisi saklandığı evde uyuşturucuyla yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, "uyuşturucu suçu"ndan kaldığı cezaevinden firar eden kişinin saklandığı evde uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan kaldığı Söke Cezaevinden firar eden, Didim Sulh Ceza Hakimliğince de aynı suçtan aranan B.B.S'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Takibe alınan B.B.S'nin Cuma Mahallesi'nde bir evde saklandığı belirlendi.

Polisi fark edince yaya olarak kaçan şüpheli, bir süre devam eden kovalamaca sonucu yakalandı. B.B.S'nin kaldığı evdeki aramalarda 100 gram sentetik uyuşturucu ve 200 gram esrar ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, cezaevine gönderildi.