Aydın'da çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı - Haberler

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Aydın'da çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı

AA - Gökhan Düzyol - Güncel
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Aydın'da çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı

Aydın'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan arananlara yönelik operasyonda 14 kişi yakalandı.

AYDIN (AA) - Aydın'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan arananlara yönelik operasyonda 14 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, mahkeme kararlarının infaz edilebilmesi amacıyla aranan kişilerin yakalanması için yürüttüğü çalışma kapsamında belirli adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlü ile hırsızlık, tehdit ve dolandırıcılık gibi suçlardan aranan 6 kişi yakalandı.

Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderilirken 6 şüpheli emniyette ifadeleri alınıp salıverildi.

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Aydın, Güncel, Haberler

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