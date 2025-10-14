Haberler

Aydın'da Çekiçle Aile Bireylerine Saldırı: Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet

Güncelleme:
Aydın'ın Nazilli ilçesinde çekiçle bir kişiyi öldürüp 3 kişiyi yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanık M.G, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olay, 16 Temmuz 2024'te yaşanmıştı.

Nazilli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık M.G, sanık ve müşteki avukatları hazır bulundu.

Hakkındaki suçlamaları reddeden sanık, tahliye ve beraatini talep etti.

M.G. savunmasında, "Beni hırsızlık ve telefon çalmakla suçladılar. Benim böyle bir eylemim söz konusu değildir. Kendileriyle husumetim yoktur." dedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, M.G'nin ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığı "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Olay

Kardeşköy Mahallesi'nde 16 Temmuz 2024'te H.D'nin (65) evinde bağrışma seslerini duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekibi H.D. ile eşi Nakşiye Duran (60), kızı H.G. (37) ve torunu B.G'yi (6) yaralı halde bulmuştu.

Aile, Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürülmüş, durumu ağır olan Nakşiye Duran sevk edildiği hastanede 17 gün sonra yaşamını yitirmişti.

Hastanede ilk ifadesi alınan H.G, annesinde olan kızı B.G'yi almak için eve girdiği esnada televizyon tamiri için evde bulunan M.G'nin çekiçle kendisine saldırdığını söylemişti.

Çekiçle diğer aile bireylerini de yaraladığı öne sürülen şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel
Haberler.com
