Aydın'da Çam ve Zeytinlik Alanlarda Yangın Çıktı

Aydın'da Çam ve Zeytinlik Alanlarda Yangın Çıktı
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Aydın'ın Efeler ve Bozdoğan ilçelerinde çam, makilik ve zeytinlik alanlarda çıkan yangınlara müdahale ediliyor. Ekipler, karadan ve havadan yoğun mücadele veriyor.

Aydın'ın Efeler ve Bozdoğan ilçelerinde çam ağacı, makilik ve zeytinlik alanlarda çıkan yangınların söndürülmesine çalışılıyor.

Efeler ilçesinde Dağeymir ile Horozköy mahalleleri arasındaki çam ve zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Haber verilmesiyle bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bozdoğan ilçesindeki Yazıkent Mahallesinde ise makilik alanda çıkan yangına ekipler müdahale etti.

İki ilçedeki yangına karadan 11 arazöz, 5 su tankeri ve 3 iş makinesinin yanı sıra havadan da 5 helikopter ve 4 uçak müdahale ediyor.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
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