Aydın'da Çam Fıstığı Ağaçları Alanında Yangın
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde çam fıstığı ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangında 2 hektarlık alan zarar gördü. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi.
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde çam fıstığı ağaçlarının bulunduğu kısımda çıkan yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Yeniköy Mahallesi'nin üst kısmında çam fıstığı ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesiyle bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Söndürme işlemine havadan da 3 helikopter destek verdi.
Kontrol altına alınan yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.
Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel