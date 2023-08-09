Üye Girişi
Haberler

Aydın'da çam ağaçlarıyla kaplı alanda yangın çıktı

Güncel Haberler

Aydın'ın Efeler ilçesinde çam ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 5 dönümlük ağaçlık alan zarar gördü.

Aydın'ın Efeler ilçesinde çam ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü.

Aytepe mesire alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye orman işletme ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 5 dönümlük ağaçlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel

Efeler Aydın Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title