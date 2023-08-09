Aydın'da çam ağaçlarıyla kaplı alanda yangın çıktı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde çam ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 5 dönümlük ağaçlık alan zarar gördü.
Aydın'ın Efeler ilçesinde çam ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın söndürüldü.
Aytepe mesire alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye orman işletme ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Yangında yaklaşık 5 dönümlük ağaçlık alanın zarar gördüğü belirtildi.