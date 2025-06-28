Aydın'da Çam Ağaçları ve Zeytinliklerde Yangın Çıktı

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Aydın'ın Efeler ve Bozdoğan ilçelerinde çam, makilik ve zeytinlik alanlarda çıkan yangınlar sürüyor. Ekipler, havadan ve karadan yoğun bir şekilde yangına müdahale ediyor. Vali Canbolat, yangın tedbirlerine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Aydın'ın Efeler ve Bozdoğan ilçelerinde çam ağacı, makilik ve zeytinlik alanlarda çıkan yangınların söndürülmesine çalışılıyor.

Efeler ilçesinde Dağeymir ile Horozköy mahalleleri arasındaki çam ve zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesiyle bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bozdoğan ilçesindeki Yazıkent Mahallesinde ise makilik alanda çıkan yangına ekipler müdahale etti.

İki ilçedeki yangına karadan 11 arazöz, 5 su tankeri ve 3 iş makinesinin yanı sıra havadan da 5 helikopter ve 4 uçak müdahale ediyor.

Dağeymir bölgesinde gazetecilere açıklama yapan Vali Yakup Canbolat, herkesin yangın tedbirleri konusunda daha dikkatli davranması gerektiğini söyledi.

İhmal ve risklerin arttıkça yangın riskinin de arttığını aktaran Canbolat, "Bugün çok sıcaktı, bir de rüzgar vardı. Şuanda burada toplamda 67 araç, hava araçları buna dahil, 208 personelle müdahale ediyoruz. Şu an itibariyle yukarı kısımda sorun kalmadı. Horozköy kısmında da tedbirler alındı. Söndürme ve kontrol altına alma çalışmalarımız devam ediyor. Gece boyunca bu çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Canbolat, iki bağ evinde küçük hasar oluştuğunu sözlerine ekledi.

Bozdoğan'daki yangını da kontrol altına alma çalışmalarının da sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
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