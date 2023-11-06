Aydın'da Çalıntı Otomobil Yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde park halindeki bir otomobildeki şüpheli hareketler, gece bekçilerinin dikkatini çekti. Yapılan kontrollerde otomobilin çalıntı olduğu ortaya çıktı.

Aydın'ın Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi'nde park halindeki otomobilin içerisindeki 2 şüphelinin çelişkili ifadeleri gece bekçilerinin dikkatinden kaçmazken, yapılan kontrollerde otomobilin kısa süre önce başka bir mahalleden çalındığı ortaya çıktı.

Olay, Umurlu Mahallesi 3811 sokak üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 'gece kartalları' olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçileri park halinde bulunan 09 ADT 039 plakalı otomobilin içerisindeki 2 şahsın hareketlerinden şüphelendi. Otomobil içerisindeki Y.E.A. ve Y.C.K.'nın çelişkili beyanları üzerine yapılan sorgulamalarda aracın kısa süre önce Yedieylül Mahallesi'nden çalındığı tespit etti. Hırsızlık şüphelisi 2 şahıs gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN