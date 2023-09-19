Aydın'da Çalıntı Motosikletin Peşine Düşen Jandarma, Hırsızlık Şüphelisini Yakaladı

Aydın'ın Efeler ilçesinde çalıntı motosikletin peşine düşen jandarma ekipleri, hırsızlık şüphelisini başka bir suçtan girdiği cezaevinde yakaladı. Bulunan çalıntı motosiklet ise sahibine teslim edildi.

Olay, Efeler ilçesi Kardeşköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şahsa ait motosiklet, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Efeler ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yapılan detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayı ile ilgili bir kişi tespit edildi. Yapılan araştırmada hırsızlık şüphelisi olarak tespit edilen O.Y.'nin başka bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu öğrenilirken, çalıntı motosiklet Germencik ilçesi Neşetiye Mahallesi'nde üzerinde şüpheli şahsın kardeşi O.Y. ile birlikte yakalandı. Ayrıca çalıntı motosikleti şüpheliden satın alan Y.Ç. isimli şüpheli şahıs da yakalandı. Çalıntı motosiklet ruhsat sahibine teslim edilirken, yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli süreç devam ediyor. - AYDIN