Aydın'da Çalıntı Motosiklet Yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri, iki şüpheli şahsı çaldıkları motosiklet ile birlikte yakaladı. Şüpheliler, motosiklet sahibine teslim edilirken adli süreç devam ediyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri iki şüpheli şahsı çaldıkları motosiklet ile birlikte yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Bağarası Mahallesi'nde icra edilen devriye esnasında M.Ö, F.Ö isimli şüpheli şahıslar hırsızlık eşyası olan motosiklet ile birlikte yakalandı. Motosiklet sahibine teslim edilirken olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN