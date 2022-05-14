Aydın'da çalıntı motosiklet kovalamaca sonucu ele geçirildi - Haberler

Aydın'da çalıntı motosiklet kovalamaca sonucu ele geçirildi
AA - Ferdi Uzun - Güncel
Aydın'da polis, üzerinde iki şüphelinin bulunduğu çalıntı motosikleti, kovalamaca sonucu ele geçirdi.
Aydın'da polis, üzerinde iki şüphelinin bulunduğu çalıntı motosikleti, kovalamaca sonucu ele geçirdi.
Alınan bilgiye göre, devriye görevini sürdüren motosikletli trafik polisi, Ata Mahallesi'nde üzerinde iki kişinin bulunduğu motosikleti durdurmak istedi.
Şüphelilerin kaçması üzerine kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında motosiklet devrildi. Şüphelilerden U.B. hafif şekilde yaralandı, diğer şüpheli D.K. ise kaçtı.
Hafif şekilde yaralanan U.B, oçağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
D.K'nin yakalanması için ise çalışma başlatıldı.
Öte yandan motosikletin çalınma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
AA / Ferdi Uzun - Güncel