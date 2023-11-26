Aydın'da Çalınan Otomobil Manisa'da Yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir otomobilin çalınmasının ardından harekete geçen Oto Hırsızlık Dedektifleri, çalınan otomobili Manisa'da yakaladı. Olayla ilgili yakalanan hırsızlık şüphelisi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park halindeki bir otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. İhbar üzerine çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği, aracın çalınması olayı ile ilgili olarak yapılan araştırmalarda yaklaşık 20 kamera kaydını inceledi. Yapılan incelemeler sonunda otomobilin farklı bir plaka takılarak Manisa'ya götürüldüğünü tespit etti. Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Dedektifleri, çalıntı otomobili Manisa'da ele geçirdi. Aracı çalan şüpheli O.G. ise yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli O.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN