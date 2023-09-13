Aydın'da Çalınan Motosiklet Polis Tarafından Bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir iş yerinin önünden çalınan motosiklet polisin başarılı çalışması ile bulundu. Olayla ilgili şüpheli şahıs yakalandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir iş yerinin önünden çalınan motosiklet polisin başarılı çalışması ile bulundu. Olayla ilgili şüpheli şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ata Mahallesi Alt Sanayi 2.Cadde üzerindeki bir iş yerinin önünden motosiklet çalınması olayı ile ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştiren şüphelinin Y.G. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Aynı gün içerisinde, şahıs hırsızlığa konu motosiklet ile birlikte yakalandı. Şüpheli şahıs ve motosiklet gerekli adli işlemlerin yapılabilmesi için ilgili birime teslim edildi. - AYDIN