Aydın'da Büyükbaş Hayvan Hırsızlığı Olayında 1 Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde meydana gelen büyükbaş hayvan hırsızlığı olayıyla ilgili 1 şüpheli yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucunda çalınan hayvan bulunarak sahibine teslim edildi.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde büyükbaş hayvanın çalınması olayı ile ilgili 1 şüpheli yakalandı.

Olay, Koçarlı ilçesi Çalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 1 adet büyükbaş hayvan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, olayın aydınlatılması için çalışma başlattı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayı ile ilgili M.Y. isimli şüpheli şahıs tespit edildi. Şüpheli şahıs tarafından çalınan büyükbaş hayvanın M.İ. isimli şahsa satıldığı tespit edildi. Harekete geçen ekipler, büyükbaş hayvanı bularak sahibine teslim ederken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN