Buğday tarlasında başlayıp zeytinliğe sıçrayan yangına müdahale ediliyor - Haberler

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Buğday tarlasında başlayıp zeytinliğe sıçrayan yangına müdahale ediliyor

AA - Musa Ölmez - Güncel
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Aydın'ın Söke ilçesinde buğday tarlasında çıkan ve zeytinliğe sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde buğday tarlasında çıkan ve zeytinliğe sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Akçaya ile Pamukçular mahalleleri arasındaki buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle zeytinlik alana sıçrayan yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etmeye başladı.

Yangının büyümesi üzerine olay yerine 1 helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, yangın alanında güvenlik önlemi alırken düşüp ayağından yaralanan jandarma astsubaya 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahale edildi.

AA / Musa Ölmez - Güncel

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