Aydın'da boşanma aşamasındaki kocası tarafından bıçaklanan kadın yaralandı

Güncelleme:
Aydın'ın Efeler ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşine saldıran koca S.G. gözaltına alındı. Olay, kadının bıçaklanması ile sonuçlandı ve güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan koca gözaltına alındı.

Köprülü Veysipaşa Mahallesi Hükümet Bulvarı'nda S.G, boşanma aşamasındaki karısı G.G. ile karşılaştı.

S.G, kendisini görüp kaçan eşini yakalayıp bıçakladı.

Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sırtından yaralanan kadın ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, eşini fark eden G.G'nin kaçmaya başlaması, ardından kocası tarafından yakalanıp bıçaklanması, çevredeki bir kişinin olaya müdahale ederek şüpheliyi itmesi yer aldı.

Kaynak: AA / Yusuf Konrat - Güncel
