Aydın'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti

AA - Musa Ölmez - Güncel
 - Güncelleme:
Aydın'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti

Aydın'ın Söke ilçesinde boşanma aşamasındaki karısını öldüren zanlı gözaltına alındı.

Aydın'ın Söke ilçesinde boşanma aşamasındaki karısını öldüren zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre Atatürk Mahallesi Akın Altümsek Sokak'taki evde Mehmet Çiçek ile boşanma aşamasında olduğu öğrenilen 35 yaşındaki Zehra Çiçek arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Çiçek, yanında getirdiği silahla Zehra Çiçek'e ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gözaltına alınan Mehmet Çiçek'in işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

AA / Musa Ölmez - Güncel

Mehmet Çiçek, Aydın, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title