Aydın'da boru kaplama malzemesi çalan 3 zanlı tutuklandı - Haberler

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Aydın'da boru kaplama malzemesi çalan 3 zanlı tutuklandı

AA - Necip Uyanık - Güncel
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Aydın'da boru kaplama malzemesi çalan 3 zanlı tutuklandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde, elektrik üretim santralinden boru kaplama malzemesi çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, elektrik üretim santralinden boru kaplama malzemesi çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki bir jeotermal elektrik üretim santralinde sıcak su boru kaplama malzemelerinin çalındığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, hırsızlığın A.E. (31), V.V. (30) ve F.A. (29) tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

AA / Necip Uyanık - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Germencik, Hisarcık, Aydın, Güncel, Haberler

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