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Aydın'da bir ton yaban domuzu eti ele geçirildi

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Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir çiftlikte yapılan kontrollerde yaklaşık bir ton yaban domuzu eti bulundu. Etlere el konulurken, bir şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaklaşık bir ton yaban domuzu eti ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacıaliobası Mahallesi'nde bir çiftlikte yaban domuzu kesildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleriyle çiftlikte yapılan kontrollerde, derin dondurucularda tutulan yaklaşık bir ton yaban domuzu eti ele geçirildi.

Etlere imha edilmek üzere el koyulurken, bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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