Aydın'da bir restorandaki patlamaya ilişkin bir kişi gözaltına alındı Güncel Haberler Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir restoranda meydana gelen tüp patlamasına ilişkin bir kişinin göz altına alındığını duyurdu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir restoranda meydana gelen tüp patlamasına ilişkin bir kişinin göz altına alındığını duyurdu. Bozdağ, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi, ilçe halkına geçmiş olsun dileğinde bulundu. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığının patlama hakkında adli soruşturma başlattığını ve 3 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini, olayın bütün yönleriyle soruşturulacağını kaydeden Bozdağ, "Patlamaya sebebiyet verdiği iddia edilen kişi gözaltına alınmıştır. Rabbimiz, insanımıza ve ülkemize böylesine acı hadiseleri bir daha yaşatmasın." ifadelerini kullandı. Kaynak: AA / Güncel Bekir Bozdağ Nazilli Aydın Güncel Haberler

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