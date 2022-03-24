Aydın'da bir evde 220 litre etil alkol ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın'da bir evde 220 litre etil alkol ele geçirildi

AA - Gökhan Düzyol - Güncel
 - Güncelleme:
Aydın'da bir evde 220 litre etil alkol ele geçirildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 220 litre etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

NAZİLLİ, AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde 220 litre etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Nazilli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, sahte içki üreten şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Operasyon kapsamında belirlenen bir evde arama yapan ekipler, 220 litre etil alkol ele geçirdi.

Gözaltına alınan B.E. ve Ö.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Gökhan Düzyol - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Nazilli, Aydın, Alkol, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title