Aydın'da Bilişim Dolandırıcısı Yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bilişim sistemleri ile dolandırıcılık suçundan hakkında 19 yıl hapis cezası olan şüpheli şahıs, şok ekiplerince kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı.

Olay, Efeler ilçesi Ilıcabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ekipler, bir park içerisinde yaptığı kontrollerde E.Ç. isimli şahsın bilişim sistemleri ile dolandırıcılık suçundan arandığı ve hakkında 19 yıl hapis cezası olduğunu tespit etti. Yakalanacağını anlayan şüpheli E.Ç., sorgulama esnasında bir anda kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından şüpheli kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN