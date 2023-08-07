Aydın'da Bilgisayar Kasasında Kaçak Sigara Operasyonu

Aydın'ın Efeler ilçesinde yapılan operasyonda, bilgisayar kasasında saklanmış kaçak sigaralar ele geçirildi ve 2 kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bilgisayar kasasında kaçak sigara sakladığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları bir araçta yaptığı aramada bilgisayar kasasına saklanmış 225 paket gümrük kaçağı sigara, 14 elektronik sigara, 2 bin 500 dolu makaron ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.