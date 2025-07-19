Aydın'da Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Aydın'da Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Ağır Yaralandı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen olayda Eyüp Öcal, Sergen A. tarafından bıçakla ağır yaralandı. Tartışma kavgaya dönüşürken, yaralı hastaneye kaldırıldı.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde çıkan tartışmada Eyüp Öcal, Sergen A. tarafından bıçakla ağır yaralandı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Osman Yozgatlı Mahallesi'nde meydana geldi. Eyüp Öcal ile Sergen A. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sergen A., Öcal'ı bıçaklayıp kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Öcal, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Eyüp Öcal'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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