Aydın'da Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Osman Yozgatlı Mahallesi'nde, S.A. ile E.Ö. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.A, bıçakla E.Ö'yü bacağından yaraladı.

Yaralıyı yolda gören B.T, arabasıyla E.Ö'yü Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Buradaki müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.