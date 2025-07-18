Aydın'da Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Aydın'da Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Ağır Yaralandı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bıçaklı bir kavga sonucunda E.Ö. ağır yaralandı. Olay, S.A. ve E.Ö. arasında çıkan tartışma sonrası gerçekleşti. Yaralı, hastanede tedavi altına alındı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Osman Yozgatlı Mahallesi'nde, S.A. ile E.Ö. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.A, bıçakla E.Ö'yü bacağından yaraladı.

Yaralıyı yolda gören B.T, arabasıyla E.Ö'yü Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Buradaki müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
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