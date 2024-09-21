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Aydın'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Aydın'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde iki kişi arasında sokak kedilerini besleme yüzünden çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda H.Ö. karnından bıçaklanırken İ.Ç. de kazara elini yaraladı. İki yaralı hastanelere kaldırıldı ve İ.Ç. gözaltına alındı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Güzelhisar Mahallesi Albayrak Caddesi'nde İ.Ç. ile H.Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.Ç, H.Ö'yü karnından bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan H.Ö. Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne, kazara kendi elini yaralayan İ.Ç. ise Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İ.Ç. hastanedeki işlemlerinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kavganın, sokak kedilerini besleme konusundan çıktığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel

Efeler Kavga

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