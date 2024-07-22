Aydın'da bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi yaralandı.

Orta Mahalle 218 Sokak'ta, geçmişte ilişkileri bulunan Suat G. ve Büşra D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda iki kişi de bıçakla yaralandı.

Haber verilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, tedavilerinin ardından polis merkezine götürüldü.