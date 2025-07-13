Aydın'da Bıçaklama Olayı: 2 Gözaltı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişinin bıçakla yaralanması sonucu Efecan Ç. ve kardeşi Defne Ç. gözaltına alındı. Olayla ilgili detaylar ve soruşturma devam ediyor.

2 GÖZALTI

Aydın'ın Efeler ilçesinde Ayhan Akrancı'nın başından kesici aletle yaralandığı olaya ilişkin yürütülen soruşturmada, kar maskesi taktığı belirlenen Efecan Ç. (20) ile kardeşi Defne Ç. (15) gözaltına alındı. Polise ifade veren Efecan Ç., kardeşi Defne Ç. ile sevgilisi Ayhan Akrancı'nın buluşacağını öğrendiğini, kendisinin de Batuhan isimli bir arkadaşıyla buluşma noktasına yakın bir yerde gizlenip, beklediklerini söyledi. Akrancı'yı darbetmek amacıyla orada bulunduğunu ve bu nedenle kar maskesi taktığını söyleyen Efecan Ç., onu bıçaklayan kişinin Batuhan isimli kişi olduğunu öne sürdü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mert CONA/AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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