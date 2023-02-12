Aydın'da bıçakla yaralanan kişi, hastanede öldü Güncel Haberler Aydın'ın İncirliova ilçesinde bıçakla yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti. Aydın'ın İncirliova ilçesinde bıçakla yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Aydın- İzmir kara yolu Yalkıdere Çayı mevkisinde bir kişinin bıçaklandığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Bıçakla yaralanmış halde bulunan Sabri Varol (46), sağlık ekibince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Varol, buradaki müdahaleye rağmen, kurtarılamadı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri, katil zanlısı olduğu öne sürülen N.P'yi (32) gözaltına aldı. Kaynak: AA / Güncel İncirliova Jandarma İzmir Aydın Güncel Haberler

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