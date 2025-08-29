Aydın'da Berber Dükkanına Molotofkokteyli Saldırısı

AYDIN'da önceki gün molotofkokteyli atılarak berber dükkanı yakılan Onur A.'nın (29), dün de kuzeni Eray A.'ya ait iş yeri kundaklandı. Onur A. ve Eray A.'nın diğer kuzenleri Kadir A.'nın (25) önceki gün bir düğün salonunda yaralamaya karıştığı, olaylar arasında bağlantı olup olmadığının araştırıldığı bildirdi.

Efeler ilçesi Yeniköy Mahallesi 1240 Sokak'taki Eray A.'ya ait berber dükkanına, 23.50 sıralarında molotofkokteylli saldırı yapıldı. Dükkanın dış cephesinde küçük çapta hasar meydana gelirken, alevleri de çevreden yetişen kişiler söndürdü. İhbarla adrese çok sayıda polis sevk edildi. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarından, saldırıyı Enes Ö.'nün gerçekleştirdiği tespit edildi.

Eray A.'nın dün, Ovaeymir Mahallesi Hakkı Bey Caddesi'ndeki berber dükkanı kundaklanan Onur A.'nın amcasının oğlu olduğu öğrenildi.

Onur A. ve Eray A.'nın, 27 Ağustos'ta Osman Yozgatlı Mahallesi Cezaevi Caddesi'ndeki düğünde husumetli olduğu Yasin Öcal'ı (22) tabancayla yaralayıp, kaçan Kadir A.'yla amca çocukları oldukları öğrenildi. Bu 3 olay arasında bağlantı olup olmadığının araştırıldığı bildirdi.