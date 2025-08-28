Aydın'da Berber Dükkanı Kundaklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Efeler ilçesinde bir berber dükkanı, molotofkokteyli atılarak kundaklandı. Olayın, iş yeri sahibinin kuzeninin dün bir düğünde karıştığı yaralama olayıyla bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde bir berber dükkanı molotofkokteyli atılarak kundaklandı. İş yeri sahibi Onur A.'nın (29) kuzeni Kadir A.'nın (25), dün bir düğün salonunda yaralama olayına karıştığı, iki olay arasında bağlantı olup, olmadığının araştırıldığı bildirdi.

Efeler ilçesinin kırsal Ovaeymir Mahallesi Hakkı Bey Caddesi'ndeki Onur A.'ya ait berber dükkanı, saat 03.30 sıralarında molotofkokteyli atılarak kundaklandı. İş yeri, camları kırılıp, ateşe verildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, iş yerinde zarar meydana geldi.

KUZENİ DÜN YARALAMA OLAYINA KARIŞMIŞ

İş yeri kundaklanan Onur A.'nın, dün Osman Yozgatlı Mahallesi Cezaevi Caddesi'ndeki bir düğünde husumetli olduğu Yasin Öcal'ı (22) tabancayla yaralayıp, kaçan Kadir A.'nın amcasının oğlu olduğu öğrenildi. Soruşturma başlatan polis, kundaklama olayının düğün salonunda yaşanan yaralama olayıyla bir bağlantısı olup, olmadığının araştırıldığını bildirdi.

Haber: Melek FIRAT / AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ünlü oyuncu, film çekimleri sırasında merdivenlerden yuvarlandı

Ünlü oyuncu merdivenlerden yuvarlandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İbrahim Tatlıses'in prensesi Elif Ada büyüdü! Benzerlikleri dikkat çekici

Tatlıses'in gözlerden uzak büyüyen kızı Elif Ada ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.