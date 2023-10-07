Aydın'da Baz İstasyonu Hırsızı Yakalandı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir baz istasyonundan güç kaynağı çalındığı iddiasıyla yapılan soruşturma sonucunda şüpheli kişi yakalandı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde baz istasyonundan güç kaynağı çaldığı ileri sürülen kişi yakalandı.
Çayyüzü Mahallesi'nde bir GSM operatörüne ait baz istasyonundan güç kaynağı çalındı.
Yürütülen soruşturma kapsamında çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli olarak belirlenen İ.S'yi operasyonla gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Güncel