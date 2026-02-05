Aydın'da öğrencilerden Türk bayraklı bisiklet sürüşü

AYDIN Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından 'İstiklal Bayrakla, İstikbal Maarifle' etkinliği kapsamında bayraklı bisiklet sürüşü gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından başlatılan 'İstiklal Bayrakla, İstikbal Maarifle' etkinliği kapsamında Aydın'da etkinlik düzenlendi. Aydın Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri bisikletleriyle bayraklı sürüş gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında Türk bayrağının milli, tarihi ve manevi değerine dikkat çekmek amacıyla okul binaları Türk bayrakları ile donatıldı. Ayrıca bayrak sevgisi temalı resim, şiir, kompozisyon ve afiş yarışmaları düzenlenirken, sergiler ile sanatsal ve kültürel çalışmalar da gerçekleştirildi.

Aydın Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, çevreden hurda olarak topladıkları ve daha sonra tamir ettikleri bisikletlerle okuldan Atatürk Kent Meydanı'na kadar sürüş yaptı. Etkinliğe Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan da katıldı.Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan, "Hafta başında Milli Eğitim Bakanımızın 81 ile gönderdiği yazı doğrultusunda 'İstiklal Bayrakla, İstikbal Maarifle' sloganından hareketle bayrak bilincinin ve sevgisinin oluşturulması amacıyla İmam Hatip lisemiz ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Spor Akademisi kapsamda bir bisiklet sürüşü gerçekleştirdik. Amacımız bayrak sevgisini oluşturmak ve bunu bütün katmanlara yaymak" dedi.

Haber - Kamera: Melek FIRAT / AYDIN,