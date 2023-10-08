Aydın'da Bariyer Gergi Demiri Çalan Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir kamu kurumuna ait 189 adet bariyer gergi demiri çalan hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı. Şüpheli hakkında adli süreç devam ediyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde 189 adet bariyer gergi demiri çalan hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Abdurrahmanlar Mahallesi Aydın- İzmir otoyolu üzerinde bir kamu kurumuna ait 6 metre uzunluğunda 189 adet bariyer gergi demirinin Y.B. isimli şüpheli şahıs tarafından sökülerek aracına yükleme yaptığı esnada Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Yakalanan şüpheli hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN